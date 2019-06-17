كيندال جينر تنسى أنّ والدها تحوّل إلى امرأة.. وتُعايده في يوم الأب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُصادف السادس عشر من شهر يونيو من كُلّ عام، مُناسبة يوم الأب، في كُلّ من الولايات المُتّحدة، وبريطانيا، والعديد من الدّول الأخرى، وتعجّ صفحات المشاهير على مواقع التّواصل الاجتماعيّ في هذا اليوم، بالمُعايدات والتّهنئات لآبائهم، مُستذكرين أجمل اللّحظات التي جمعتهم بهم.

ومن بين المشاهير الذين عايدوا آباءهم، عارضة الأزياء العالميّة، كيندال جينر، 23 عامًا، فلم تكترث إلى كون والدها، كاتلين جينر، قد حوّل جنسه من ذكر إلى أنثى، وعايدته في يوم الأب، لا في يوم الأم.

فنشرت سلسلة من الصّور عبر حسابها في إنستغرام، استذكرت فيها والدها كاتلين، والذي كان يحمل مُسبقًا، اسم "بروس جينر"، وعلّقت عليها قائلة: "عيد أب سعيد لوالدنا الرّائع كاتلين جينر".

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ظهر في مُعظم الصّور، التي نشرتها كيندال شقيقتها الصّغيرة كايلي، كما ظهرت أيضًا، أخواتها من عائلة كارداشيان، كورتني، وكيم، وكلوي، فهم شقيقاتها من طرف والدتها، كريس جينر.

يُذكر، أنّ كاتلين جينر قد حوّل جنسه في عام 2015، ودخلت العائلة حينها في زوبعة من الصّراعات، وصعوبة تقبّل الموضوع. لكنْ، في النّهاية قَبِلَ جميع أولاده العشرة تحويله لجنسه، إذ يوجد لديه الأبناء التاليين: بيرت وكاساندرا من زوجته السّابقة كريستي كرونفر، وبراندون وبرودي، من زوجته السّابقة، ليندا تومبسون، وكيندال وكايلي من زوجته السّابقة، كريس جينر، بالإضافة إلى تربيته لبنات كريس من جهة كارداشيان، وهم: كورتني، وكيم، وكلوي، وروب.