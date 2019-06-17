شيماء سبت تكشفُ تاريخ بداية مشوارها الفنّيّ.. وتؤكّد: أتعرّض للتّحريف على "ويكيبيديا"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنّانة البحرينيّة، شيماء سبت، عن تحريف تاريخ بداية مشوارها الفنّيّ، مشيرة، إلى أنّ بدايتها الحقيقيّة لم تكن في عام 1995، ولكنّها كانت في عام 1989 بتقديم أوّل مسلسل لها في التّلفزيون البحرينيّ، وكان أوّل عمل يخرجه المخرج أحمد المقلة.

وأشارت شيماء، إلى أنّها خاضت مجموعة كبيرة من الأعمال الفنيّة في مختلف البلاد العربيّة، قبل عام 1995، التي تناساها البعض، وتمّ نشرها مغلوطة في تقارير إعلاميّة وصحفيّة، رغم محاولتها لتصحيحها أكثر من مرّة، خاصّة على موقع "ويكيبيديا". إلا أنّها تتعرّض للتّحريف مرّة أخرى.

وأكّدت سبت، أنّ مسلسلها الذي عرض في عام 89، كان انطلاقتها الحقيقيّة، لأنّها بدأت مشوارها الفنّيّ على يد أستاذ كبير، وهي طفلة، ممّا ساهم بسطوع نجمهما في عالم الفنّ معًا.

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وصحّحت شيماء، المعلومات المغلوطة بشأن تاريخ ميلادها، في تصريحات تلفزيونيّة، مشيرة، إلى أنّ التاريخ المتداول في عام 1977 غير صحيح، وتحفّظت على الكشف عن العام الذي ولدت فيه، واكتفت بالتّأكيد على أنّها ولدت فعلاً في يوم 26 من شهر أكتوبر.

يذكر، أنّ شيماء سبت ممثّلة وفنّانة بحرينيّة، حازت على عدّة مؤهّلات تعليميّة: دبلوم هندسة مدنية - بكالوريوس إعلام وعلاقات عامة - علم نفس، حيث إنّ والدتها هي الفنّانة البحرينيّة فاطمة إسماعيل، وشقيقاتها: الممثّلة شذى سبت، والمغنية والممثلة أبرار سبت، وعارضة الأزياء شيلاء سبت.