المكسيكية إديث غونزاليس تخسر معركتها مع السرطان

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""الخليج 365"" من بيروت: خسرت الممثلة المكسيكية اديث غونزاليس المعركة مع مرض السرطان ورحلت بعامها الـ54 بعد أن حققت شهرةً واسعة وذاع صيتها بعدة أعمال في الوطن العربي خاصةً بشخصية "مونيكا" في المسلسل المكسيكي المدبلج "خوان الغول" الذي عُرض في العام 1997 على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال.
ولقد عانت هذه النجمة من المرض منذ العام 2016 وأصرّت على مواجهته ولم تخجل بإطلالتها بدون شعر تبعا للعلاج الكيميائي. حيث أرادت أن تعزز الأمل بالشفاء لدى المرضى حول العالم، لكنها في النهاية خسرت المعركة معه.
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