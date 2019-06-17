نادين نجيم ترقص على شارة مسلسلها بعيد زواجها

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""الخليج 365"" من بيروت: رقصت الفنانة اللبنانية نادين نجيم مع زوجها هادي الأسمر على أنغام أغنية "يا بتفكر يا بتحس" التي أدتها الفنانة شيرين عبد الوهاب كشارة لمسلسلها الأخير "خمسة ونص" الذي عُرِض في شهر رمضان الماضي، وشاركها في بطولته الفنانان قصي خولي ومعتصم النهار. وذلك بمناسبة عيد زواجها السابع الذي ظهرت فيه بغاية الإنسجام مع شريك حياتها وتفاعلت بفرح في الفيديو الذي انتشر لرقصتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.