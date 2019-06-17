الخميس.. نسمة محجوب تحيي حفلًا غنائيًا في الأوبرا

تستعد المطربة نسمة محجوب، لإحياء حفلًا غنائيًا جديدًا على المسرح المكشوف في دار الأوبرا، وذلك ضمن سهرات المهرجان الصيفى، فى تمامالساعة الثامنة مساء يوم الخميس المقبل.
ومن المقرر أن تقدم "محجوب" خلال الحفل مجموعة
متنوعة من أجمل أغانيها وأغنيات نجمات الزمن الجميل التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور منها "ألف ليلة وليلة، بالعكس، أحسن ناس، سواى، حب أخوات، قلبى، حرة فيه، هتقولى إيه.
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