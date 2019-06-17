شاهد.. رقصة جريئة لـ ديما بياعة وزوجها في “اكلناها”

كتب امير فتحي في الاثنين 17 يونيو 2019 10:58 صباحاً - تحل الفنانة السورية ديما بياعة ضيفة على مواطنها الفنان باسم ياخور في حلقة هذا الاسبوع من برنامج “اكلناها” المذاع على شاشة قناة لنا.
وتتعرض ديما بياعة خلال الحلقة لعدد من الاسئلة الصعبة والمحرجة مثل فقدان ثقتها في الرجال في إشارة الى زوجها السابق الممثل تيم حسن.
وقد أثارت ديما بياعة دهشة باسم ياخور أثناء الحلقة حيث قدمت رقصة مثيرة بحركات جريئة مع زوجها احمد الحلو.
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