مقتل طفلة فلسطينية على يد مشعوذ ل ” إخراج الجن ” من جسدها

كتب امير فتحي في الاثنين 17 يونيو 2019 10:58 صباحاً - كشف الناطق الإعلامي بإسم الشرطة الفلسطينية العقيد ” لؤي ارزيقات ” عن وفاة طفلة فلسطينية تدعى ” إيمان ” تبلغ من العمر 16 عاما من بلدة الجيب شمال غرب مدينة القدس على يد ” مشعوذ ” اثناء علاجها بالسحر لإخراج جني من جسدها .
وقال العقيد أن أهل الطفلة كانوا يبحثون عن أي وسيلة لعلاجها إلا أن أرشدهم أحد أصدقاء العائلة إلى هذا الرجل وتم إحضاره إلى المنزل وبدأ بضربها وتوجيه اللكمات لها بزعم إخراج الجني .
وأضاف أن الطفلة توفيت بسبب اعتدائه عليها بالضرب لساعات طويلة حتى الموت كعلاج من السحر حيث ادعى المشعوذ إنه أخرج ثلاثة من الجن من جسدها بينما رفض الرابع الخروج مما دعاه إلى مزيد من الضرب والصراخ حتى فارقت إيمان الحياة .
وألقت الشرطة القبض على المتهم وبدأت النيابة العامة التحقيقات في الحادث وقررت التحفظ على الجثمان وإحالته للتشريح .
وقالت مصادر محلية فلسطينية إن الآونة الأخيرة شهدت وفاة العديد من الفلسطينين بسبب السحر والشعوذة في قطاع غزة والضفة الغربية بحجة العلاج .
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