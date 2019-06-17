نادر الأتات يستعيد ذكريات هذه الأغنية

متابعة بتجــــــــــرد: استعاد النجم اللبناني نادر الأتات ذكرياته مع أغنية “نادر” التي صدرت منذ أكثر من سبع سنوات.

وعبر حسابه على موقع “تويتر” غرّد نادر بكلمات الأغنية فكتب: “أنا رجال زغرت معدل يا نيالا لي بحبا أما اللي بدا عليي تتقل بالحب بسوسح قلبا”.

وتعتبر الأغنية من أشهر أغاني نادر الأتات وأنجح الأغنيات العربية التي صدرت في السنوات العشر الماضية.

أغنية “نادر” هي من ألحان فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، كلمات مارسيل مدور وحسام خوري وتوزيع مارك عبد النور، وأطلقها نادر الأتات حينها على طريقة الفيديو كليب وحمل العمل توقيع المخرجة كرستين أسمر.

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في سياق آخر، ينشغل نادر الأتات بوضع لمساته الأخيرة على أغنية لبنانية راقصة يطرحها في الصيف بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات التي انضم إليها مؤخرًا، وذلك بمثابة هدية منه لجمهوره.

تجدر الإشارة إلى أن نادر الأتات طرح في الفترة الأخيرة الماضية كليب أغنية “حالة فوضى” وقدّم من خلاله عملًا بمواصفات درامية نال استحسان النقاد والجمهور.

لمشاهدة فيديو كليب “نادر”: