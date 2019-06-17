متابعة بتجـــــــــــرد: بعدما شوّقت الجمهور لمفاجأةٍ من العيار الثقيل عبر حسابها الخاص بتطبيق الصور إنستجرام في الأيام الماضية، أصدرت السيدة ماجدة الرومي أغنية جديدة وهي ديو غنائي مع الموسيقار الراحل ملحم بركات.
وفي التفاصيل، فقد ظهرت الفنانة ماجدة الرومي في الفيديو الّذي نشرته عبر قناتها الخاصة على موقع يوتيوب وهي تُغنّي أغنية “اعتزلت الغرام” على طريقة الديو مع الموسيقار ملحم بركات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الّتي جمعتهما في استديو التسجيل.
وشكّلت هذه الأغنية مفاجأة أفرحت محبّي الموسيقار ملحم بركات بعد مرور حوالي ثلاث سنوات على غيابه.
كانت هذه تفاصيل خبر ديو ماجدة الرومي وملحم بركات.. مفاجأة بعد ثلاثة أعوام على رحيل الموسيقار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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