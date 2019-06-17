أشهر سيارات “جيمس بوند” معروضة للبيع – بالصور

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متابعة بتجـــــــــــرد: أعلن دار مزادات عن طرحه لأشهر سيارات العميل السري البريطاني، “جيمس بوند”، للبيع خلال شهر أغسطس/ آب المقبل.
وكان أول ظهور لسيارة “بوند” في عام 1965، وهي من طراز “أستون مارتن” (دي بي 5)، التي اشتهرت من تجهيزها بالعديد من الأسلحة المبهرة، منها أدوات لقطع إطارات السيارات، وبنادق آلية ودروع واقية من الرصاص.
ومن المتوقع أن تصل قيمة السيارة، بلونها الرمادي الشهير، إلى ما بين 4 و6 ملايين دولار أمريكي، بحسب دار مزادات “سوثبيز”.
ولم تظهر السيارة المطروحة للبيع في أي من أفلام “جيمس بوند”، ولكنها نموذج محاكي للسيارة الأصلية التي ظهرت في فيلمي “Goldfinger” و”Thunderball”، وكذلك في فيلم “Skyfall” من إنتاج 2012، تزامنا مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لأفلام “جيمس بوند”، التي انطلقت في ستينيات القرن الماضي.
وأشارت دار مزادات “سوذبيز” إلى أن السيارة استعانت بها شركة “إيون” للإنتاج السينمائي، من أجل الترويج فقط لفيلم “جيمس بوند” Goldfinger”، الذي يلعب بطولته شون كونري.
وظلت السيارة مملوكة لثلاثة أفراد طوال 50 عاما. وسيقام المزاد لبيع السيارة في 15 أغسطس المقبل في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
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