الأمير هاري وميغان ماركل يحتفلان بعيد الأب مع ابنهما آرتشي

متابعة بتجـــــــــــرد: شارك الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل صورة رائعة لإبنهما آرتشي في تكريم مؤثر بعيد الأب. فقد نشر الحساب الرسمي التابع لدوق ودوقة ساسكس صورة الطفل آرتشي البالغ من العمر شهراً واحداً، بالأبيض والأسود. ويظهر فيها وهو يمسك بإصبع والده فيما كان الأخير يحضنه. وكتب أسفل المنشور:”عيد أب سعيد… وتمن خاص بالعيد الأول لدوق ساسكس “. يذكر أن القصر الملكي قد أعلن في وقت سابق أن آرتشي هاريسون ماونت باتن وندسور سينال سرّ العماد في وندسور الشهر المقبل في كنيسة القديس جورج التي تزوج فيها والديه.

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