حلا شيحة تشارك في القضاء على مرض سرطان الثدي

متابعة بتجـــــــــرد: شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديو “إنستقرام”، بمجموعة من الصور ظهرت من خلالها مع عدد من السيدات المصابات بسرطان الثدي داخل إحدى المؤسسات العلاجية.

وعلقت “حلا” على الصور وقالت: “امبارح كان يوم جميل قضيناه مع أجمل الستات برعاية مؤسسة بهية ومؤسسة بهية متولية رعايتهم وعلاجهم ولمست فيهم القوة والإصرار أنهم يخفوا من مرض السرطان الثدي وشفت في عيونهم فرحة وسعادة وعزمونا على أكلة سمك في مدينة السويس.. بجد انبسطت جداً وبدعيلهم بالشفاء القريب”.

وأضافت “فعلا لازم نفكر بعض أننا نعمل فحص كل ستة شهور لتجنب ظهور أي أعراض بدري ونلحق نعالجها. بشكر بهية والقائمين عليها ومجهودهم الرائع ومتشكرة على دعوتكم وإن شاء الله تتكرر تاني”.

الجدير بالذكر أن حلا شيحة شاركت في الماراثون الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسل “زلزال”، بجانب محمد رمضان، وماجد المصري، نسرين أمين، سامي عبد الحليم، وهنادي مهنى، من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر.