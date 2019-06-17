إدريس إلبا وصابرينا ينهيان رحلتهما الرومانسية بـ”قُبلة”

متابعة بتجـــــــــرد: شارك النجم البريطاني إدريس إلبا صورة له وزوجته صابرينا، ملكة الجمال السابقة، بينما كانا يستعدان لصعود الطائرة من جزيرة “إيبيزا” اليوم بعد رحلة رومانسية طويلة.

وذكر تقرير نشره موقع “ديلي ميل” اليوم، أن الرحلة الرومانسية أعقبت حفل زفاف مدهش استمر لمدة 3 أيام بدولة المغرب في أبريل الماضي حضره نحو 150 من الضيوف بينهم شخصيات عامة.

وظهر الممثل البالغ من العمر 46 عامًا، في حالة معنوية عالية، حيث تبادل مع زوجته الجديدة 29 عاما قبلة رومانسية أثناء عودته إلى المنزل، وكان “إلبا” يرتدي قميصا الباستيل الأخضر مع شورت كاكي، بينما ارتدت زوجته طاقمًا غير رسمي باللون الأسود.

كان “إلبا” متزوجًا في السابق من “هاني نورغارد” التي أنجب منها ابنته “إيسان” 17 عامًا، كما تزوج من “سونيا نيكول هاملين”، ولديه ابن عمره 5 أعوام من حبيبته السابقة “نايانا غارث”.