"الرجال بالملابس السوداء" يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

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رويترزالإثنين 2019/6/17 11:30 صباحا بتوقيت أبوظبي
ملصق فيلم "رجال ذوو سترات سوداء"
تصدر فيلم الخيال العلمي الكوميدي الجديد "رجال ذوو سترات سوداء.. كل العالم" (من إن بلاك.. إنترناشيونال) إيرادات السينما في أمريكا الشمالية في مطلع الأسبوع، مسجلا 28.5 مليون دولار.
والفيلم بطولة كريس هيمسوورث، وتيسا طومسون، وليام نيسون، وإيما طومسون، وريبكا فيرجسون، من إخراج إف. جراي جراي.
وتراجع الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة "الحياة السرية للحيوانات الأليفة" (ذا سيكرت لايف أوف بيتس) من المركز الأول إلى الثاني هذا الأسبوع، بإيرادات بلغت 23.8 مليون دولار.
واحتفظ فيلم الخيال "علاء الدين" بالمركز الثالث، للأسبوع الثاني، محققا إيرادات بلغت 16.7 مليون دولار.
والفيلم بطولة مينا مسعود ونعومي سكوت وويل سميث، من إخراج جاي ريتشي.
وتراجع فيلم الحركة "عنقاء الظلام" (دارك فينكس) من المركز الثاني إلى الرابع هذا الأسبوع، مسجلا إيرادات بلغت 9 ملايين دولار.
والفيلم بطولة جيمس مكافوي ومايكل فاسبندر وجينيفر لورنس ونيكولاس هولت، من إخراج سيمون كينبرج.
واحتفظ الفيلم الموسيقي (روكيتمان) بالمركز الخامس للأسبوع الثاني، مسجلا إيرادات بلغت 8.8 مليون دولار.
الفيلم بطولة تارون إجيرتون، وجيمي بيل، وريتشارد مادين، وبرايس دالاس هوارد، من إخراج ديكستر فليتشر.
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