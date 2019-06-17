خاص – د. هراتش: هذا الإسم الكبير كان سيّكرم في مهرجان الزمن الجميل… ولكن

كشف طبيب التجميل د. هراتش سغبزريان حصرياً لموقع “الخليج 365” أنه كان من المتوقع ان يتم تكريم الممثلة القديرة رجاء الجداوي ضمن الاسماء المكرمة في مهرجان الزمن الجميل الذي اقيم ليلة السبت، 15 حزيران في فندق الريجنسي بالاس.

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وأكد “هراتش” لنا أن “الجداوي” كانت سعيدة جداً بالتكريم عندما تواصل معها وأعلمها بالموضوع ولكن الحظ عاكسها بعدما تعرّضت لأزمة صحيّة الزمتها الجلوس في المنزل حيث منعها الطبيب من السفر.

وتمنى ان يكرمها د. هراتش العام المقبل ضمن المهرجان بدورته الجديدة.

وكانت رجاء الجداوي قد تعرضت لأزمة صحيّة خطيرة أثناء تواجدها في مطار القاهرة عقب عودتها من دبي حيث شعرت بدوار شديد وسقطت على الأرض مغمى عليها. فنقلت بسرعة الى المستشفى حيث خضعت على الفور لفحوصات طبية.