نيكولا معوض يظهر بشخصيّة النَّبي ابراهيم.. ومروان حداد يعلّق

- 1/2
- 2/2
Jun 17, 2019
كشف الممثل اللبناني نيكولا معوض عن اللوك النهائي لشخصيّة النَّبي ابراهيم التاريخيّة حيث يلعب الدّور الرّئيسي في الفيلم الأميركي الرّوائي الطَّويل His Only son.
ويتواجد “معوض” في لوس انجلوس لتصوير الفيلم، حيث ظهر وقد تغيّر شكله كلياً.
وبعد نشر “معوض” لـ اللوك النهائي، تداعى العديد من المتابعين والوجوه المعروفة الى تهنئته.
كما قام المنتج مروان حداد بإعادة نشر الصورة على حسابه وحساب شركته على انستغرام متمنياً التوفيق لـ “معوض”، وكتب: “ممثل من بلادي الباشا امين يتالق في الولايات المتحدة الاميركية كل الاحترام وبالتوفيق“.
وكان نيكولا معوض قد حقّق مع عراب الدراما اللبنانية المنتج مروان حداد نجاحاً كبيراً في مسلسل “الباشا” الذي لا زال يعرض عبر شاشة “الجديد” حيث يلعب نيكولا دور الباشا أمين ويحقق نسبة مشاهدة عاليّة جداً انتاج شركة مروى غروب.
كانت هذه تفاصيل خبر نيكولا معوض يظهر بشخصيّة النَّبي ابراهيم.. ومروان حداد يعلّق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.