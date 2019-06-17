نيكولا معوض يظهر بشخصيّة النَّبي ابراهيم.. ومروان حداد يعلّق

كشف الممثل اللبناني نيكولا معوض عن اللوك النهائي لشخصيّة النَّبي ابراهيم التاريخيّة حيث يلعب الدّور الرّئيسي في الفيلم الأميركي الرّوائي الطَّويل His Only son.

ويتواجد “معوض” في لوس انجلوس لتصوير الفيلم، حيث ظهر وقد تغيّر شكله كلياً.

Advertisements

وبعد نشر “معوض” لـ اللوك النهائي، تداعى العديد من المتابعين والوجوه المعروفة الى تهنئته.

كما قام المنتج مروان حداد بإعادة نشر الصورة على حسابه وحساب شركته على انستغرام متمنياً التوفيق لـ “معوض”، وكتب: “ممثل من بلادي الباشا امين يتالق في الولايات المتحدة الاميركية كل الاحترام وبالتوفيق“.

وكان نيكولا معوض قد حقّق مع عراب الدراما اللبنانية المنتج مروان حداد نجاحاً كبيراً في مسلسل “الباشا” الذي لا زال يعرض عبر شاشة “الجديد” حيث يلعب نيكولا دور الباشا أمين ويحقق نسبة مشاهدة عاليّة جداً انتاج شركة مروى غروب.