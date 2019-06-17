فستان زفاف زوجة سيرجيو راموس من توقيع مصمم لبناني

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Jun 17, 2019
دخل مدافع ريال مدريد، سيرجيو راموس، القفص الذهبي وتزوج من حبيبته مقدمة البرامج بيلا روبيو.
بدأ راموس علاقته بصديقته، التي تكبره بثمانية أعوام، في عام 2012، وهما لديهما ثلاث اولاد وهم سيرجيو جونيور (5 أعوام)، وماركو (3 أعوام)، وأليخاندرو (عام)
أقيم حفل الزفاف أقيم في كاتدرائيّة إشبيلية بحضور أكثر من 400 شخصاً.
واختارت العروس ان تتألق بفستان زفاف حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، فحصدت اطلالتها اعجاب الجمهور الذي راح يتداول صورها ويعبّر عن اعجابه بالإطلالة.
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