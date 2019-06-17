متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكد الفنّان المصريّ، أحمد عز، أنّ فيلمه الجديد "الممر" الذي يخوض المنافسة بدور العرض المصريّة والعربيّة، خلال الأيام الجارية، جعل الأطفال المصريين يتمنّون الالتحاق بالقوّات المسلّحة، وسط احتفال شعبيّ، بالعمل الذي يجسّد بطولات وتضحيات رجال القوّات المسلّحة، خلال فترة حرب الاستنزاف.
وأضاف "عز" خلال تصريحات تلفزيونيّة، أنّ مشهد الانتقام من الضّابط الإسرائيليّ، الذي قتله عز، من أفضل المشاهد بالنّسبة له، مؤكدًا، أنّ المخرج قال له: "إيه الغل اللي في عينيك ده جبته منين".
وأشار، إلى أنّ مشهد "السنترال"، يعتبر أصعب مشهد بالنّسبة له، حيث جسّد الانكسارة التي شعر بها المصريّون جميعًا، بعد نكسة 1976، فضلاً عن المعارك داخل العمل، وبعض التّفاصيل الصّغيرة عن الحوارات بين "النوبي والصعيدي"، ومناقشة مشاكلهم.
وبيّن عز، أنّ نجوم وأبطال الفيلم، تمّ تدريبهم داخل إحدى القواعد العسكريّة، وتحت إشراف القوّات المسلّحة، واستعانوا بمضادات طائرات، ومدافع حقيقية.
ولفت، إلى أنّهم تدرّبوا على كيفيًة حمل السّلاح، وإطلاق النيران، ليبدو المشهد مثل الحقيقة، على الرّغم من أنّ المعارك كانت برصاص "فشنك".
وبيّن، أنّ ردود الأفعال الإيجابيّة والسّعادة الكبيرة، لم يتوقّعها بهذا الشّكل الضخم، مشيرًا، إلى أنّه طوال مسيرته الفنية من 20 عامًا لم يحدث له ذلك، ولم يشاهد التفاف الجماهير حول فيلم سينمائيّ بهذا الشّكل، ما يؤكّد عشق الشّعب لوطنه.
يُذكر، أنّ فيلم "الممر" شارك في بطولته كوكبة من النجوم، أبرزهم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، وأحمد صلاح حسني، أحمد فلوكس، وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد عز يكشفُ عن كواليس تصوير "الممر".. ويؤكّد: هذا أصعب مشهد جسّدته! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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