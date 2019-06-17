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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت نجمة تلفزيون الواقع، كلوي كارداشيان، أنّها لا تُريد أبدًا رؤية عارضة الأزياء، جوردن وودز مرّة أخرى، بعد فضيحة تريستان تومبسون.
وأكّدت كلوي، 34 عامًا، أنّها ليست لديها أيّ نيّة للتّصالح مع جوردن وودز، البالغة من العمر 21 عامًا، بعد خيانتها لها مع حبيبها لاعب كرة السّلّة، "تومبسون".
وقال أحد المطّلعين لصحيفة "بيبول"، إنّ جوردن أصبحت الآن صديقة لشقيقة كلوي "كيلي جينر"، والتي كانت واحدة من أقرب أصدقائها قبل الفضيحة.
وأضاف:"كايلي وجوردن أصبحتا ودودتين، لكن يبدو أنّهما لن تكونا قريبتين مرّة أخرى كما كانتا"، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأنهت كلوي، التي تُشارك ابنتها ترو، البالغة من العمر 14 شهرًا -مع تريستان- علاقتهما في فبراير / شباط الماضي.
يُذكر، أنّه شوهد تريستان، وهو يحتضن ويرافق جوردين وودز، في حفل داخل منزله، وكان قد خان كلوي مع عارضة الأزياء "لاني بلير"، في أوّل حالة خداع تربط لاعب السّلّة بإحدى النّساء، وسرعان ما تبعتها حالات أخرى بمزيد من النّساء.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عودة علاقتها مع شقيقتها كايلي.. هل تتصالحُ كلوي كارداشيان مع جوردن وودز؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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