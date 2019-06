تانيا قسيس تقدم جديدها في حفل كبير بكازينو لبنان

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

"الخليج 365" من بيروت: أحيت الفنانة تانيا قسيس حفلاً غنائياً على خشبة مسرح كازينو لبنان، قدمت خلاله ١٧ اغنية من قديمها وجديدها زينتها بلوحات راقصة وديكورات وإضاءة أبهرت الحاضرين.

نذكر منها أغنية بعنوان "حب الحياة " تعاونت فيها مع الفنان مروان خوري ، واغنية بعنوان "كم مرة" تعاونت فيها مع افنان مايك ماسي. واغنتين جديدتين الاولى بعنوان "شو القصة " كلمات والحان جوني فنيانوس، والثانية بالانكليزية بعنوان "Land For All " من كلماتها والحان ميشال فاضل ونفذت هذه الأغنية بالتعاون مع الأمم المتحدة.

كما أدت ضمن برنامج الحفل اغنيات كلاسيكية شهيرة مثل أهواك للراحل عبد الحليم حافظ، وأغنتين لداليدا، وأغنية ليدي غاغا من فيلم "A star is born"، وأغنية "ماي فير ليدي"

وشاركها ٢٥ طفلاً من معهدها، في أداء إستعراضات الحفل غناءً ورقصاً، وتولى هادي عواضة تصميم اللوحات الراقصة، اما الفرقة الموسيقية فتألفت من ٢٢ عازفاً بقيادة المايسترو مارك ابو نعوم .

يذكر ان هذا الحفل هو الوحيد لها في لبنان خلال الموسم الصيفي، وستنطلق بعده الى الخارج، حيث ستكون اولى حفلات جولتها في مصر يليها حفل في اميركا .

اما مشروعها الاضخم "وان ليبانون " فمن المتوقع تقديمه بالتزامن مع عيد الاستقلال اللبناني المقبل .

كاميرا كانت حاضرة في كواليس الحفل وعادت اليكم بهذا التقرير المصور: