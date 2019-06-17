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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
احتفلت الفنانة الفلسطينية نسرين طافش، بـ"يوم الأب" العالمي مع والدها.
ونشرت نسرين صورة تجمعها بوالدها عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت: "بابا الروح والقلب، كل سنة وانت تاج على راسنا وكل سنة وانت سالم وبصحة وخير يا كل الطيبة والحنية".
وأضافت: "هي الصورة الجديدة الوحيدة اللي أخدناها عالسريع بآخر سفرة لعند أهلي، مو كتير واضحة بس كلها حب، كل عام وأبهاتكم بخير واللي فقد أبوه.. الله يجعل روحه بالجنة بسلام.. بابا هو أبوكم".
كانت هذه تفاصيل خبر نسرين طافش عن والدها في "يوم الأب": "الروح والقلب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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