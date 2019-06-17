بيلا حديد تتضامن مع السودان!

كتب امير فتحي في الاثنين 17 يونيو 2019 08:57 صباحاً - عبرت العارضة الأمريكية من أصل فلسطيني بيلا حديد، عن تضامنها مع السودان من خلال تدوينة على موقع انستغرام، مرفقة برسم سيدة تحيل على السودان.
بيلا أعربت عن تعاطفها مع النساء والرجال والأطفال، مبدية تخوفها مما قد يقع بعد حجب الانترنيت،كما غيرت خلفية حسابها إلى اللون الأزرق، لتنضم إلى حملة المتضامنين في العالم مع السودان، مستحضرة ما تتعرض له من اغتصاب واعتداء إلى جانب الرجال والأطفال.
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