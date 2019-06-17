"الممر" يواصل تصدره قائمة إيرادات السينما المصرية و"محمد حسين" يتذيَّلها

واصل فيلم "الممر" للنجم أحمد عز، اعتلاءه لقائمة إيرادات السينما المصرية السبت، حيث حقق مليونين و221 ألفا و202 جنيه، وذلك وفقًا لشركات التوزيع في مصر.

ويُذكر أن "الممر" من بطولة أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، وألحان المهدي، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبدالعظيم كضيوف شرف، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة.

قد يهمك ايضاً:

أحمد فلوكس يُثير إعجاب الجمهور بدوره في "الممر"

الإعلامية منى الشاذلي تُعرب عن فخرها بصُنَّاع فيلم "الممر"