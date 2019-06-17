"الممر" يعتلي قائمة شباك التذاكر المصرية

اعتلى فيلم "الممر" للنجم أحمد عز، قائمة إيرادات السينما المصرية أمس، حيث حقق مليونين و861 ألفا و244 جنيها، وذلك بحسب شركات التوزيع في مصر.

"الممر" من بطولة أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، وألحان المهدي، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبدالعظيم كضيوف شرف، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة.

وجاء في المركز الثاني فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة، حيث حقق أمس، حيث حقق مليونين و772 ألفا و613 جنيها.

يشارك في بطولة "كازابلانكا" غادة عادل، إياد نصار، عمرو عبدالجليل، لبلبة، محمود البزاوي، وأحمد داش، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي.

وفي المركز الثالث جاء فيلم "سبع البرمبة" للنجم رامز جلال، وحقق مليونا 63 ألفا و634 جنيها.

الفيلم يشارك في بطولته جميلة عوض، مها أبو عوف، بيومي فؤاد، محمد ثروت، بدرية طلبة، نور قدري، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

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ورابعا جاء فيلم "حملة فرعون"، للنجم عمرو سعد، وحقق 130 ألفا و385 جنيها، والفيلم يشارك في بطولته محمود عبدالمغني، روبي، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، مايك تايسون، كرم جابر، تأليف كريم حسن بشير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

وأخيرا جاء فيلم "محمد حسين" للنجم محمد سعد، وحقق 216 ألف جنيه، الفيلم بطولة محمد سعد، سمير صبري، مي سليم، محمد ثروت، نبيل عيسى، ومن تأليف شريف عادل، وإخراج محمد علي.

وبذلك يصل إجمالي ما حققته السينما المصرية أمس، إلى 7 ملايين و229 ألفا و624 جنيها.

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