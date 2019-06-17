الملحن عمرو مصطفى يُعلن اعتزال التلحين ويتجه للغناء

أعلن الملحن عمرو مصطفى، اعتزاله التلحين، والإتجاه للغناء خلال الفترة المقبلة، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
ونشر عمرو صورة له وعلق قائلاً: "النهاردة هكون تميت 20 سنة كملحن ذكرى أول أغنية خليك فاكرني، البداية كانت خليك فاكرني والنهاية كانت طبعًا قادرين نعملها".
يذكر أن آخر أعمال عمرو مصطفى كان أغنية "قادرين نعملها" لمحمد حماقي، تهدف لدعم مستشفى 500 500، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة وتوزيع الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.
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