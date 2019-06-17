مغني الراب فهد حسن يطرح أغنيتين في عيد الأضحى

قرر مغني الراب فهد حسن طرح أغنيتي "حضنك وطن" و"متغيبيش" خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

وقال حسن - في بيان صحفي اليوم الأحد إن الأغنيتين تنتميان لموسيقى الراب، موضحا أنه سيتم طرحهما على موقع يوتيوب والسوشيال ميديا.

ولفت إلى أنه طرح أغنية سينجل في بداية العام تخطت مليوني مستمع على منصة ساوند كلاود في ٣ أشهر فقط، كاشفا عن تعاقده على بطولة الفيلم الروائي القصير "الرحلة"، وهو من تأليف "حسن فوزي"، وتصوير محمد مصطفي تيفا، وإخراج فهد حسن.

وأوضح أنه بدأ تصوير الفيلم الأسبوع الماضي، حيث يجسد فيه دور البطولة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، مشيرا إلى أن قصة الفيلم تدور حول شاب فقير من أحياء عشوائية بسيطة يحارب من أجل كسب لقمة العيش.

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يشار إلى أن انطلاقة فهد حسن بدأت من خلال أغنية راب تحكي فيلم "البر التاني" للمخرج علي إدريس، ودمجها مع الفيلم حيث طرحت عام 2015، وحققت نسبة مشاهدة عالية على موقع اليوتيوب.

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