محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، عبر حسابها الرسمي في موقع "انستجرام"، صورًا جمعتها بزوجها وأبنائها احتفالًا بـ"عيد الأب". وكتبت كيم: "عيد أب سعيد، أنت أفضل أب لأبنائنا، نحن نحبك كثيرًا". و"يوم الأب" هو احتفال عالمي اجتماعي، يُشبه يوم الرجال الدولي، باستثناء أنه يختص بتكريم الأباء، ويتم الاحتفال به في أيام مختلفة في أنحاء العالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيم كارداشيان تحتفل بـ"يوم الأب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.