بسبب "عم مخلوف".. مديح متبادل بين مدحت العدل ونبيل الحلفاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
غرّد السيناريست مدحت العدل، عبر حسابه الشخصي في موقع "تويتر"، برسالة إلى الفنان نبيل الحلفاوي بمناسبة "يوم الأب".
وكتب العدل: "الأستاذ نبيل الحلفاوي في دور (عّم مخلوف) مسلسل لأعلى سعر من أروع من قدموا دور (الأب).. بمناسبة عيد الأب.. دمت لنا مبدعًا".
ورد الحلفاوي على العدل قائلًا: "تسلم يا دكتور.. الإبداع هنا بدأ من عندك.. إن شاء الله نشوف الأحسن والأجمل"، ورد العدل في تغريدة أخرى: "تسلم أستاذنا الكبير القدوة والمثل في الالتزام والموهبة".
ولعب الحلفاوي دور عم مخلوف في مسلسل "لأعلى سعر" من بطولة نيللي كريم وأحمد فهمي وزينة من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل.
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