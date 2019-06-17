عمر السعيد عن حلا شيحة: "فتاة أحلامي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: وصف الفنان الشاب عمر السعيد، الفنانة حلا شيحة، بـ"فتاة أحلامه" قائلًا إن حلا نجمة جيله. ونشر السعيد صورة عبر حسابه على "انستجرام" معلقًا عليها: "فتاة أحلامي ونجمة جيلي، دا كفاية السلم والتعبان". وشارك السعيد في دراما رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" أمام دينا الشربيني وريهام عبدالغفور وأحمد السعدني.​

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