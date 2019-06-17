ديانا كرزون بفستان أسود في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): خضعت المطربة الأردنية ديانا كرزون، لجلسة تصوير جديدة تحت إشراف المصور حسان. ونشرت كرزون الصور عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام" وعلقت: "إذا كانت الفرحة في قلوب الآخرين تسعدك، فأنت إنسان". يذكر أن آخر أعمال ديانا أغنية "أردنية هالليلة"، وهي من كلمات عمر ساري، وألحان محمد بشار، وتوزيع خالد مصطفى.​

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