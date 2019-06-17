فريق "وسط البلد" يتألق بحفل مهرجان الأوبرا الصيفي

أشعل فريق "وسط البلد"، رابع حفلات مهرجان الأوبرا الصيفي على المسرح المكشوف، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

وقدم الفريق خلال الحفل مجموعة متميزة من مؤلفاتهم الخاصة التي حققت نجاحًا كبيرًا بإعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر، ومنها "قربيلي، ووسط البلد، وأنتيكة، وهيلاهوب، وعم مينا، ومجنون، وإتكلمي، وبإمكان، وشمس النهار"، وغيرها من الأغاني التي لاقت إستحسان من جميع الحاضرين.

جدير بالذكر أن "وسط البلد" فريق غنائي بدأ مشواره عام 1999 ونجح فى تحقيق الأنتشار السريع محققاً قاعدة جماهيرية كبيرة فى مصر والوطن العربي بعد أن خلق لون موسيقى جديد، وأصدر الفريق عدة ألبومات متميزة، كما شارك فى بعض الأعمال السينمائية الجماهيرية.



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