«إحنا الأساطير» أغنية جديدة من أبوزيد والشبكشي للمنتخب المصري

طرحت إحدى شركات الإنتاج الفني على اليوتيوب، اليوم الأحد، أغنية جديدة "دويتو" يجمع كريم أبوزيد ومغني الراب أحمد الشبكشى بعنوان "إحنا الأساطير".

الأغنية مهداة للمنتخب المصري بمناسبة انطلاق بطولة الأمم الأفريقية المقامة في مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019، وهي من كلمات أحمد الشبكشي وأحمد العرفان، وتوزيع أشرف أبو زيد وماستر كريم عبد الوهاب، والكليب من إخراج جمال العقاد.

وتعتبر هذه الأغنية عودة من جديد للتعاون بين كريم أبو زيد ومغنى الراب أحمد الشبكشي، بعد ظهورهما معًا فى رمضان الماضي عبر فيديو كليب أغنية "أهلًا رمضان".

وصرح الفنان كريم، بأنه سيعود بقوة إلى الساحة الغنائية مع بدايات موسم الصيف، وهناك مفاجآت غنائية خلال الفترة المقبلة، منها استعداده للسفر إلى أمريكا لإحياء حفلين في ولاية فلوريدا أول أغسطس المقبل.

يقول مطلع أغنية "إحنا الأساطير:

إحنا الأساطير .. والترجمة مصرى على كبير

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هنخلى الدنيا بحالها تبحلق لينا .. لا وتغير

من فيكوا أدى وتحدى ييجى جنبى يطير



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