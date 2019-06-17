فيلما "ولدي" و"البرج" يشاركان في مهرجان الفيلم الفرنسي العربي في الأردن

يشارك الفيلمان ولدي والبرج، في مهرجان الفيلم الفرنسي العربي في الأردن ضمن فعاليات النسخة 25 من مهرجان الفيلم الفرنسي العربي في عمان خلال الفترة من 17 وحتى 24 يونيو/ حزيران.

ويُذكر أن فيلم ولدي للمخرج محمد بن عطية، وفيلم التحريك البرج للمخرج ماتس غرورد، ويُعرض ولدي يوم الخميس 23 يونيو/ حزيران الساعة 9 مساءً، في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، بينما يُعرض البرج يوم الأربعاء 22 يونيو/ حزيران.

ويُعتبر مهرجان الفيلم العربي الفرنسي، الحدث الأهمّ الذي يُنظّمه المعهد الفرنسي منذ أكثر من 20 عامًا، وينسجم تمامًا مع المشهد الثقافي الأردني، ويستغلّ المعهد المناسبة لإلقاء الضوء على الدور الذي تلعبه فرنسا على صعيد دعم الإنتاجيات الفرنسيّة - العربيّة المشتركة، وتشجيع جيل صانعي الأفلام الأردنيّين الشباب من خلال إقامة عدد من المسابقات.

"ولدي"في عرضه الأول

وشهد العرض العالمي الأول لـ"ولدي" في الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي الدولي، ضمن برنامج نصف شهر المخرجين، ونافس في المسابقة الرسمية لـمهرجان الجونة السينمائي حيث فاز الممثل التونسي محمد ظريف بـجائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل، وحصل الفيلم أيضًا على الجائزة الكبرى من مهرجان السينما المتوسطية في باستيا بفرنسا.

كما شارك في عدة مهرجانات ومنها مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، أيام قرطاج السينمائية، ومهرجان لندن السينمائي. وعرض الفيلم في فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان أيام القاهرة السينمائية وقبلها مهرجان الفيلم العربي بروتردام.

ويحكي "ولدي" قصة رياض، وهو رجل على وشك التقاعد من عمله كسائق رافعة شوكية في ميناء تونس، في الوقت الذي تتمحور حياته وزوجته نازلي حول ابنهما الوحيد سامي؛ يستعد الابن لامتحاناته الدراسية، بينما تتكرر شكواه من نوبات الصداع النصفي وهو ما يثير القلق لدى الوالدين، وعندما يشعر سامي أخيرًا بالتحسن، يختفي فجأة.

ويُذكر أن فيلم ولدي من تأليف وإخراج محمد بن عطية، وإنتاج شركات نوماديس إيمدج للمنتجة درة بوشوشة ولي فيلم دو فليوف وتانيت فيلم، ويقوم ببطولته محمد ظريف ومنى الماجري وزكريا بن عايد وإيمان الشريف وتايلان منتاس وطارق قبطي.

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إنجازات "البرج"

وحصل "البرج" على جائزتين خلال مشاركته في المهرجان الدولي لأفلام الأطفال بشيكاغو وهما جائزة ليف أولمان للسلام وجائزة لجنة التحكيم لثاني أفضل فيلم تحريك، كما شارك في مهرجان القاهرة السينمائي، المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، بالإضافة إلى مهرجان لندن فلسطين السينمائي، أيام فلسطين السينمائية، مهرجان آنسي الدولي لأفلام التحريك بفرنسا، مهرجان الفيلم العربي بفاماك في فرنسا، مهرجان بوسان السينمائي الدولي، مهرجان هلسنكي السينمائي الدولي، ومهرجان السينما الأوروبية بإشبيلية، كما حصل على عرض بـمتحف الفن في بوسطن،أيام القاهرة السينمائية، مهرجان سان سابستيان لأفلام حقوق الإنسان بأسبانيا، ومهرجان متروبوليس لسينما الشباب.

والبرج فيلم تحريك من تأليف وإخراج ماتس غرورد، ويقوم بالأداء الصوتي للشخصيات رومانيا عدل كسرافي، محمد بكري، نجلاء سعيد ومراد حسن، وهو إنتاج نرويجي سويدي فرنسي مشترك.

وتدور أحداث الفيلم حول الطفلة وردي صاحبة الـ 11 عامًا، والتي تعيش في مخيم للاجئين الفلسطينيين، وتتعرف على تاريخ عائلتها من خلال قصص يحكيها لها ثلاثة أجيال سابقة من اللاجئين.

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