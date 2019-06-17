شيرين عبد الوهاب تُهنئ محمد صلاح في عيد ميلاده برسالة تشجيعية

هنَّأت المطربة شيرين عبد الوهاب، نجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، بعيد ميلاده السابع والعشرين، برسالة فخر.

وكتبت شيرين عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، "كل سنة وانت ناجح وفخر للمصريين، كل سنة واحنا بنشوف نفسنا فيك".

واحتفل محمد صلاح، أمس، بعيد ميلاده السابع والعشرين حاملًا آمال وطموحات الجماهير المصرية في التتويج بكأس الأمم الإفريقية، بعد تحقيقه إنجازًا غير مسبوق بالتتويج بدوري أبطال أوروبا مع فريقه الإنجليزي ليصبح اللاعب المصري الأول الذي يسجل في نهائي البطولة الكبرى ويرفع الكأس

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تعليق فكاهي من شيرين على تهديدها.