الفنان المغربي «شفيق'» يطلق أول عمل غنائي بعنوان MAMMA MIA

أطلق الفنان المغربي "شفيق Shaffik " على قناته الرسمية على يوتيوب، أغنية جديدة بعنوان "Mamma Mia" بمشاركة الفنان El Paisano.

الأغنية من كلمات عزيز محفوظ وإل إل بيسانو ، والحان عزيز حفوظ و TeamGhosts Producers، وتوزيع Steph D.El Ouardi.

الأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بمدينة الدار البيضاء، تحت ادارة المخرج حسن الكرفتي، شارك في الفيديو كليب مجموعة من النجوم المغاربة كالمطربة مارية نديم وزوجها الفنان اللبناني كاظم شمس، عضو فريقthe5 ، والفنان سعيد باي و خبيرة التجميل دينا اقصبي.

وعبر "شفيق" عن سعادته بإصدار هذا العمل الاول حيث ان عمله كمصمم رقصات كان يأخذ منه الكثير من الوقت ليتفرغ لاصدار اعمال غنائية الا ان تشجيع مجموعة من الاصدقاء من بينهم العالمي ريدوان جعله يتحمس لاصدار أول عمل غنائي له.

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ويعد شفيق أحد أبرز مصممي الرقصات العالميين حيث مكنه دعم النجم المغربي العالمي RedOne وموهبته العالية ، من التعاون مع نخبة من النجوم الاجانب مثل "شاكيرا"، " جنيفر لوبيز" ، "ليدي جاجا"، "ريهانا"، والنجم المغربي والعربي "سعد المجرد"، كما تعامل مع مجموعة من الشبكات العالمية كشبكة "نتفليكس " Netflix و"تي في شو Show TV'' وغيرهم .

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