سعد لمجرد يعلن عن طرح أغنية "نجيبك" وتأجيل أغنيته مع محمد رمضان

نشر الفنان سعد لمجرد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستغرام " فيديو ليعلن عن إطلاق أحدث أغانيه " نجيبك " على طريقة الفيديو كليب. من ناحية أخرى، كشف سعد عن تأجيله طرح الدويتو التي سيجمعه بالفنان محمد رمضان، قائلًا "سأعلن عن تاريخ طرح العمل فور الانتهاء من تصويره". قد يهمك ايضاً: سعد لمجرد يعلن تأجيل الدويتو مع محمد رمضان ويكشف موعد طرح أغنيته الجديدة سعد لمجرد يحقّق 10 ملايين مشاهدة بأغنية "بدك إيه"

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