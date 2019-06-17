دويتو "غزالي" يجمع المغربية سلمى رشيد والجزائري موك صايب

طرحت المطربة المغربية سلمى رشيد، أحدث أغانيها المصورة "ma gazelle" والتي تعني بالعربية "غزالي"، وهو أول ديو غنائي يجمعها مع المطرب الجزائري موك صايب.

الأغنية تقدم وصلة رومانسية بلمسات موسيقية تجمع بين البوب والراي، في أول تعاون ثنائي ل سلمى تدخل به السوق الجزائرية، وتم تصوير الكليب في مدينة طنجة المغربية، من إخراج يونس الراقي، الذي استعان بمدير تصوير قادم من هوليوود الأمريكية.

الأغنية من كلمات وألحان ياسين رامي وتوزيع دوكي وموك صايب، ومن إنتاج سلمى رشيد.

Advertisements

كما تستعد سلمى رشيد حاليا لطرح أعنية جديدة باللهجة المصرية، بعد لفتها الأنظار مؤخرا بغنائها في منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.



قد يهمك أيضا: سلمى رشيد تطرح قفطانًا من الحرير الأحمر يناسب السهرات

نجمة "آراب آيدل" تُثير الجدل بملابسها غير اللائقة في برنامج تليفزيوني