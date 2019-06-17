محمد الشرنوبي يتجاهل الحديث عن خطوبته من سارة الطباخ

زاد الفنّان المصريّ محمد الشرنوبي، من حيرة معجباته، بعدما نشر صورة عاديّة، من دون توضيح موضوع خطوبته من مديرة أعماله سارة الطباخ.

وظهر الشرنوبي في الصّورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" مبتسمًا، ويقود سيارته دون أيّ تعليق منه.

ورغم التّساؤلات التي انهالت على الشرنوبي، تطالبه بتوضيح قصّة خطوبته، إلا أنّه

وحرص الشرنوبي رغم التّساؤلات التي انهالت عليه، تطالبه بتوضيح قصّة خطوبته، على عدم الرّدّ على أيّ منها، وترك التكهّنات تزداد بشأن هذا الأمر.

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وقالت إحدى المعلّقات، وتدعى سما، "طيب هو ينفع كدة يعني دي كله يخطب سارة ليه؟"، وأضافت أخرى، "خطبت شكرا باي".

ونشرت سارة الطباخ، قبل أيام، فيديو يظهر خطوبتها من الشرنوبي، وعلّقت عليه قائلة، "رسميا مخطوبة لمحمد الشرنوبي"، وظهر في الفيديو الفنان محمد الشرنوبي متواجدا بمنزل سارة الطباخ ويقرأ الفاتحة مع الأهل والأقارب.

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إلا أنّ تسريبات خرجت قبل ساعات، تشير إلى أنّ العلاقة بين محمد الشرنوبي، وخطيبته سارة الطباخ متّوترة هذه الأيام، إثر تحكّم الأخيرة مالكة شركة الإنتاج المسؤولة عن أعمال الشرنوبي في ظهوره إعلاميًا، وعقود الحفلات، وفقًا لتقارير صحافية.

وذكرت التّقارير، أنّ الفيديو الذي نشرته سارة الطباخ، للحظة طلب محمد الشرنوبي يدها من والدها، يعود منذ عام تقريبًا، عندما ذهب للتّعرّف على عائلتها، وأنّها نشرته في هذا التوقيت، تزامنًا مع حالة التّوتّر التي تشهدها علاقتهما.

ويذكر، أنّ محمد الشرنوبي، وسارة الطباخ جمعتهما قصّة حبّ منذ حوالي 3 سنوات، وأنّ هذه العلاقة كانت واضحة للجميع مع صورهما المشتركة، التي عكست الرّومانسيّة بينهما.

ويُذكر أنّ آخر أعمال الشرنوبي فيلم "الممر"، الذي يعرض حاليًا في السّينمات، والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم، وقام بتأليف الأغاني، الشّاعر أمير طعيمة.

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