عزة مجاهد تخطف الانظار بالشبه الكبير بينها وبين والدتها فيفي عبده!

كتب امير فتحي في الاثنين 17 يونيو 2019 04:57 صباحاً - أطلت عزة مجاهد، ابنة الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده بأحدث إطلالاتها على موقع إنستغرام.
وشاركت عزة مجاهد في الآونة الأخيرة عدة صور لها بإطلالات مختلفة من حيث الشكل واللون، ولكن ما جعلها محط اهتمام لدى العديد من المتابعين هو الشبه الواضح بينها وبين والدتها.
وفي آخر صورها، ظهرت ابنة فيفي عبده مرتدية فستانًا ممتلئ بالألوان الصفراء الممزوجة في النهاية بالألوان الزرقاء وبعض النقوش باللون الأخضر، وبدا التصميم وكأنها مائل إلى الأزياء الغجرية بسبب الأكمام العريضة التي تغطي اليدين.
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