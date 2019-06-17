فن ومشاهير

محمد إمام يكشف مخرج فيلمه الجديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشف الفنان محمد عادل إمام، عن تعاونه مع المخرج طارق العريان، في فيلمه الجديد.

ونشر "إمام" عبر صفحته الرسمية في "انستجرام"، صورة تجمعه بصناع العمل، وعلق: "طارق العريان هو المخرج العملاق اللي هشتغل معاه الفيلم اللي جاي إن شاء الله".

وتابع: "من أقوى المخرجين في السينما المصرية، ومتحمس جدًا للشغل معاه، وبإذن الله نعملكم حاجة ماشفتوش زيها قبل كدة، إدعولنا".

وشارك إمام، في السباق الرمضاني ببطولة مسلسل "هوجان"، وشاركه البطولة كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبدالله، ومن إخراج شيرين عادل.​

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