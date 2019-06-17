نبيل الحلفاوي: من يرى منتخب مصر متدني "سيئ النية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

غرّد الفنان الكبير نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي في موقع "تويتر"، تعليقًا على مباراة منتخب مصر الوديّة مع نظيره الغيني أمس الأحد.

وكتب الحلفاوي: "منتخب مصر.. جاحد أو سيئ النية من لا يزال مصرًا على تدني مستواه وعلى هدم الثقة فيه، سلبيات الدفاع ستقل مع التعلم من الأخطاء ومع تماسك التشكيل الأساسي.. والذي أعتقد أنه قد وضح إلى حد كبير".

وفاز منتخب مصر على غينيا 3-1، وسجل الأهداف مروان محسن وأحمد علي وعمر جابر. ​