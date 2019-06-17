أحمد العوضي يتحدث عن حصوله على كارنيه المهن التمثيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه الشخصي في موقع "انستجرام"، صورة له عقب حصوله على كارنيه نقابة المهن التمثيلية. كتب العوضي: "ألف شكر نقابة المهن التمثيلية، دكتور أشرف زكي.. أستاذ عزوز عادل.. أستاذ أشرف طلبة". شارك العوضي في رمضان الماضي بمسلسل "كلبش3" مع أمير كرارة، ومسلسل "لآخر نفس" مع ياسمين عبدالعزيز.

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