كيفانج تاتليتوج يشيع جثمان والد زوجته إلى مثواه الأخير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شيع النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند» جثمان والد زوجته، علي جنكيز ديزر، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع مرض السرطان.

الصلاة على جثمان الراحل تمت في إحدى مساجد منطقة نيلوفر بمدينة بورصة، حيث كان يعيش الراحل مع زوجته هناك، وقد بدت منسقة الأزياء باشاك ديزر، زوجة النجم الوسيم، في حالة مزرية تأثراً برحيل والدها، وقد حرص مهند وعائلته على الوقوف إلى جانب زوجته وأسرتها، ومساندتهم في هذا الموقف الأليم.

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باشاك نشرت منذ فترة قصيرة صورة تجمعها بوالديها، ووجهت من خلالها اهداء خاص لوالدها، حيث كتبت: «والدي العزيز.. أنا سعيدة كونك إلى جانبي.. سنقضى سوياً مزيد من الأيام الجملية».

يُذكر أن كيفانج تاتليتوج احتفل بزفافه على باشاك فبراير عام 2016 بحفل بسيط في فرنسا، حيث تعرف عليها خلال عملها كمنسقة أزياء في مسلسل «العشق الممنوع»، لتطور علاقتهما كصداقة ثم إلى علاقة عاطفية.

من ناحية أخرى، عُرض لكيفانج تاتليتوج حديثاً مسلسل «الاصطدام» الذي يشارك في بطولته أمام النجمة التركية إلتشين سانجو، أنور صايلاك، وغيرهما، عُرض له في السينما، فيلم «الأعمال المنظمة 2»، ويقدم فيه دور جديد من حيث الشكل والمضمون، حيث يجسد شخصية رجل عصابات بشكل أقرب للكوميديا السوداء، وعن هذا الدور، فاز مهند بجائزة أفضل ممثل كوميدي سينمائي في حفل توزيع جوائز “صدري التشيك” للسينما والمسرح.