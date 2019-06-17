محمد نجاتي شاشماز يحتفل بتخرج ابنه.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بالتزامن مع اليوم العالمي للأب، احتفل النجم التركي محمد نجاتي شاشماز بتخرج ابنه الأكبر «علي نادر» من مرحلة الروضة.

شاشماز حرص على حضور حفل تخرج ابنه، واعرب في تصريحات صحفية عن فخره به، معتبراً تخرجه من أول المراحل التعليمية بمثابة هدية له في عيد الأب.

يُذكر أن شاشماز كان قد دخل في صراع قضائي مع زوجته نجاهان، حيث رفع كل منهما دعوى طلاق، طالب فيها بتعويض مادي ضخم.

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نجاهان فازت بأول جولات القضية، ونجحت في الحصول على قرار من المحكمة بعدم اقتراب النجم التركي منها لمدة 6 أشهر، وهو قرار في القانون التركي يمنع شاشماز من الاقتراب من والدة ابنه أو حتى الحديث عنها في أي مكان.

أما محمد نجاتي شاشماز فقد طالب في دعوى الطلاق التي رفعها ضد زوجته نجاهان كشيكجي، بتعويض مادي بقيمة 10 مليون ليرة، بالإضافة لحضانة الطفلين، كما طالب بمنع سفر الطفلين خارج تركيا، حيث أن والدتهما تحمل الجنسية الألمانية.

زوجة شاشماز، اتهمته في دعوى الطلاق التي رفعتها، بممارسة العنف الجسدي والنفسي والجنسي، وطالبته بتعويض مادي بقيمة 20 مليون ليرة تركية، بالإضافة لنفقة بقيمة 60 ألف ليرة شهرياً لها ولطفليها، كما ادّعت بتعرضها لتهديدات من قبل النجم التركي.

يُذكر أن بطل سلسلة «وادي الذئاب» تزوج من نجاهان في نهاية عام 2012 بعد قصة حب رغم فارق السن بينهما، إذ تصغر كاشيكشي زوجها شاشماز بـ 21 عاماً، وقد رُزق الزوجان بمولودهما الأول أكتوبر 2013، واطلقا عليه اسم «علي نادر»، كما انجبت نجاهان لشاشماز مولودهما الثاني يوليو 2017، واطلقا عليه اسم «يوسف أمير».