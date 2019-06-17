أول تعليق من تركي آل الشيخ على اعتزال عمرو مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، صورة جمعت الفنان عمرو مصطفى بأحد أصدقائه، علق بها على قرار اعتزاله التلحين.

كتب آل الشيخ: "عمرو مصطفى بعد ما أقنعة العاصي بإعتزال التلحين، حتوحشنا يا عمرو".

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تعاون آل الشيخ مع عمرو مصطفى في عدد من الأغاني، منها أغنية " برج الحوت"، و"مقدرش على النسيان".

وكان آل الشيخ قد أعلن عن تعاونه مع الملحن عمرو مصطفى لإنتاج ألبوم غنائي جديد، وكتب آل الشيخ عبر حسابه على "فيسبوك": "قريبًا ألبوم يجمعني بالملحن القدير عمرو مصطفى، من كلامي وألحانه وغنائه بعد انقطاع 10 سنوات، يحمل رؤية في دماغي". ​