أول تعليق من تركي آل الشيخ على اعتزال عمرو مصطفى

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، صورة جمعت الفنان عمرو مصطفى بأحد أصدقائه، علق بها على قرار اعتزاله التلحين.
كتب آل الشيخ: "عمرو مصطفى بعد ما أقنعة العاصي بإعتزال التلحين، حتوحشنا يا عمرو".
تعاون آل الشيخ مع عمرو مصطفى في عدد من الأغاني، منها أغنية " برج الحوت"، و"مقدرش على النسيان".
وكان آل الشيخ قد أعلن عن تعاونه مع الملحن عمرو مصطفى لإنتاج ألبوم غنائي جديد، وكتب آل الشيخ عبر حسابه على "فيسبوك": "قريبًا ألبوم يجمعني بالملحن القدير عمرو مصطفى، من كلامي وألحانه وغنائه بعد انقطاع 10 سنوات، يحمل رؤية في دماغي".
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