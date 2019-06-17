ريهام عبد الغفور بإطلالة مختلفة وسارة الشامي كاجوال.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يرصد لكم في التقرير التالي أبرز لقطات النجوم في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

آلاكوشنير

نشرت الراقصة آلاكوشنير صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها تمارس الرياضة داخل الجيم. ونالت الصورة إعجاب الجمهور.

جيهان علامة

نشرت جيهان علامة، زوجة الفنان راغب علامة، صورة جديدة لها عبر صفحتها على "إنستجرام"، ظهرت فيها تجلس أمام الشاطئ.

محمد دياب

نشر المطرب محمد دياب صورة جديدة، عبر صفحته بـ"إنستجرام"، ظهر فيها بإطلالة أنيقة، نالت إعجاب الجمهور.

دومينك حوراني

نشرت المطربة دومينك حوراني صورة جديدة، عبر صفحتها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة ومميزة.

أحمد التهامي

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نشر الفنان أحمد التهامي صورة جديدة، عبر صفحته الرسمية بـ"إنستجرام"، ظهر فيها يستمتع بوقته في حمام السباحة.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بـ"إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، نالت إعجاب الجمهور.

سارة الشامي

نشرت الفنانة سارة الشامي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال خلال تواجدها في مدينة الإسكندرية.

يارا

نشرت الفنانة يارا صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها تقود سيارتها.

سارة نخلة

نشرت الفنانة سارة نخلة صورة جديدة، عبر صفحتها بـ"إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية ملابس رياضية.

ريهام عبد الغفور

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة جديدة، عبر صفحتها بـ"إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مختلفة في أحدث جلسة تصوير خضعت لها.