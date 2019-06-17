نجوم الفن عن فوز منتخب مصر: صلاح كبير أوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تفاعل نجوم الفن مع فوز منتخب مصر الوطني على غينيا في المباراة الودية التي جمعت بينهما قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية المقرر في 21 يونيو الجاري.

نرصد لكم في التقرير التالي أبرز تعليقات نجوم الفن:

نبيل الحلفاوي

نشر الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تغريدة يعلق بها على المباراة، وكتب:"الشوط الأول..مستوى أفضل مما توقعنا بالنسبة لغياب عناصر من التشكيل الأساسي، اطمئنان أكثر على مركز رأس الحربة، تريزيجيه علامة استفهام.

الدفاع مقلق. الشناوي مطمئن.. أفضل تصدي كان لتسديدة باهر المحمدي الرأسية. سرعة رد فعل، الشوط الثاني سيوفر مزيدا من المعلومات عن عناصر القائمة".

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كريم العدل

نشر المخرج كريم العدل عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على المباراة، وكتب:"صلاح كبير أوى.. بجد فعلاً".

مدحت العدل

نشر السيناريست مدحت العدل عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على المباراة، وكتب:"تجربة رائعة ظهرت فيها ملامح التشكيل الرئيسي".

صلاح عبدالله

نشر الفنان صلاح عبدالله عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على المباراة، وكتب فيها:"محمد صلاح طولة العمر ليه فكرني بإخواتي الله يرحمهم لما كانوا يروحوا يصيفوا ويرجعوا سُمر قوي ووشهم مقشر، مصر حلوة ماتخافوش".​