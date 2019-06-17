بالصور.. "فلفل حراق" يزين تورتة كريم محمود عبد العزيز في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز صورًا من التورتة الخاصة بعيد ميلاده الذي وافق يوم 14 الشهر الجاري، وتضمن المشهد الخاص بالتورتة صورة كريم مكتوب عليها "الحراق جروب" وتم وضع "فلفل حراق" حول التورتة لتتزين بها.

وكانت النجمة دنيا سمير غانم، قد نشرت عددًا من الصور عبر حسابها علي"انستجرام" من عيد ميلاد"كريم" مع زوجها الاعلامي رامي رضوان وشقيقتها ايمي سمير غانم ومحمد محمود عبد العزيز وكريم السبكي وعددًا من الفنانين.

يذكر أن الفنان كريم محمود عبد العزيز شارك في دراما رمضان الماضي بمسلسلي"هوجان" و"شقة فيصل". ​