عادل إمام والسعدني والفخراني وآل غانم.. نجوم ساندوا أبنائهم في عيد الأب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

يحتفل العالم بيوم الأب في الثالث من شهر يونيو من كل عام، وذلك تقديرًا لدور الأباء في حياة أبنائهم، دعمًا وحبًا واحتواء. التقرير التالي يرصد فيه الخليج 365 كيف كان للفنانين دورًا في حياة أبنائهم ساهم في صناعة نجوميتهم التي تشغل حاليًا متابعي الساحة الفنية:

عادل إمام

ساند الفنان عادل إمام نجله رامي في أول عمل له، ظهر فيه معه ممثلاً في فيلم "النوم في العسل"، قبل أن يختار رامي الإخراج مجالاً ويعمل مساعد مخرج مع أبيه الزعيم في أفلام منها "الواد محروس بتاع الوزير"، ليصبح المخرج الرسمي للفنان عادل إمام في التلفزيون.

قدم الفنان عادل إمام أيضًا نجله محمد في فيلم "حنفي الآبهة"، لكن العمل الأول الحقيقي لمحمد كان في مسلسل " كناريا" مع الفنان فاروق الفيشاوي، قبل أن يقدم الزعيم نجله في عدة أعمال منها "حسن ومرقص - صاحب السعادة - فرقة ناجي عطا الله".

يحيى الفخراني

الفنان يحيى الفخراني قدم نجله طارق في الفيلم التلفزيوني "القبض على علي بابا"، لكن طارق قرر ألا يعمل في مجال الفن. كما ساند الفخراني نجله شادي كمساعد مخرج في بدايته بفيلم "مبروك وبلبل"، ثم أخرج شادي الفخراني لوالده أعمال "الخواجة عبدالقادر" و"دهشة" و"ونوس"، ولم يعمل شادي كمخرج حتى الآن سوى مع والده.

صلاح السعدني

حرص الفنان صلاح السعدني على مشاركة نجله أحمد بطولة مسلسل "رجل في زمن العولمة"، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

محمود عبد العزيز

استعان الفنان محمود عبدالعزيز بنجله كريم في أدوار الطفل في أفلام "البحر بيضحك ليه"، و"النمس"، ثم استعان به في أعمال "محمود المصري" و"باب الخلق" و"جبل الحلال".

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وفعل الشيئ أيضًا مع نجله محمد في أعمال "النمس" و"رحلة مشبوهة"، ثم تعاون معه في "باب الخلق" و"جبل الحلال"، وحين قرر محمد محمود عبدالعزيز خوض تجربة الإنتاج كانت البداية من مسلسل "باب الخلق" من بطولة الفنان محمود عبدالعزيز.

محمد نجم

حرص الفنان الراحل محمد نجم على مساندة ابنه شريف نجم بالتمثيل والإنتاج وبكل الطرق الممكنة، حيث شارك شريف مع والده في مسرحياته، وأنتج محمد نجم لشريف سيت كوم "زيزو 900".

سمير غانم

دفعت دلال عبدالعزيز بابنتها دنيا سمير غانم في فيلم "امرأة وامرأة"، ومسلسل "السيرة الهلالية" في أدوار الأطفال ثم في مسلسلات "زمن عماد الدين" و"أحلام البنات" و"للعدالة وجوه كثيرة".

وكانت بداية إيمي سمير غانم من خلال مشاركتها في مسلسل "عائلة أستاذ أمين"، ولعبت دور تامر ابن الأستاذ أمين، ثم شاركت في مسرحية "ترا لم لم" مع والدها.

نور الشريف

وكان الفنان نور الشريف يحرص على أن تشاركه ابنته مي في أعماله التلفزيونية مثل "الدالي" و"خلف الله".

فريد شوقي

وحرص الفنان فريد شوقي على مساندة نجلته رانيا بإنتج فيلم "آه.. وآه من شربات" لها ومشاركتها بطولة الفيلم. ​