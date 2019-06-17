بعد حفلة محمد عبده وخالد عبد الرحمن.. القصبي يروي موقفاً تعرض له قبل 20 سنة في بريدة بسبب الهيئة

روى الفنان ناصر القصبي ، موقفاً حدث معهم منذ 20 سنة في بريدة.

ونشر القصبي صورة لحفل الفنان محمد عبده وخالد عبدالرحمن ، وعلق عليها قائلاً : ” الله الله … من كان يقول في نفس المكان في بريدة قبل 20 عام أعتذرنا عن عرض مسرحيه للأطفال قبل فتح الستار بدقائق بعد أن منعت الهيئة حضور أي طفلة مرافقه لوالدها مهما كان عمرها” .

وأضاف القصبي: ” كان الموقف بالنسبة لنا مهيناً وقررنا الإعتذار لنسجل موقفاً أعدنا التذاكر للجمهور و رجعنا فوراً للرياض” .